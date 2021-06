Sommet de l'UE: les Européens divisés autour de la Russie et de la Hongrie

Vue générale de la salle du sommet européen de Bruxelles, le 24 juin 2021. AFP - OLIVIER HOSLET

Les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne entament la deuxième journée de leur sommet bruxellois pour une session centrée, ce vendredi 25 juin, sur les questions économiques. Ils ont abordé hier la pandémie et les migrations ainsi que les questions relatives à leurs relations extérieures. Comme ils l’avaient prévu de longue date ils ont en particulier longuement parlé de la Russie qui ne cesse de les préoccuper autant qu’elle provoque des désaccords, en particulier sur la proposition franco-allemande mise sur la table depuis le mercredi 23 juin et qui n’a pas emporté un soutien unanime sur l’organisation de sommets UE-Russie