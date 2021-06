Turquie: Erdogan lance les travaux du projet très contesté du «Canal Istanbul»

«Le projet du siècle», c’est ainsi que le gouvernement turc présente le projet Canal Istanbul. Il s’agit de creuser un passage de 45 kilomètres de long, 275 mètres de large et 21 mètres de profondeur entre la mer Noire et la mer de Marmara, c’est-à-dire un deuxième Bosphore, dans le but de soulager cette voie navigable.

REUTERS/Yoruk Isik