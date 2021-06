Canicule à Moscou: «Si je pouvais rester toute la journée sous la douche, je le ferais»

Une vague de chaleur historique à Moscou : avec des températures frisant les 35 degrés, la capitale russe est confrontée depuis une semaine à une canicule sans précédent. Jamais depuis 120 ans de telles températures n’avaient été mesurées dans la capitale russe. Reportage.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Pour échapper au soleil, Nadejda s’est assise sur un banc à l’ombre, près d’une fontaine. Chapeau blanc, lunettes noires, et bouteille d’eau à portée de main.

« C’est ma petite-fille qui m’a dit ça : "mamie, il faut boire beaucoup." Et chez moi, je prends des douches. Si je pouvais rester toute la journée sous la douche, je le ferais », lance-t-elle.

Même si les étés sont chauds à Moscou, les habitants de la capitale russe ne sont pas vraiment habitués à de telles température. Natalia ne semble pas en souffrir. Au contraire, nous dit-elle, assise en plein soleil sur un banc surchauffé.

« En Russie on a toujours trop froid, et moi je préfère la chaleur. Alors si on gagne quelques degrés… Moi, ça ne me dérange pas », dit-elle en souriant.

Si Natalia se réjouit de ce réchauffement, de nombreux habitants de Moscou s’en inquiètent comme Anja, jeune étudiante en architecture.

« Ce changement climatique, c’est préoccupant, dit-elle. Si on étudie la question, on se rend compte que la calotte glaciaire est en train de fondre et cela aura beaucoup d’impact. »

La Russie est en première ligne face au réchauffement de la planète. La Sibérie et la région Arctique ont connu ces dernières années des hausses de température sans précédent. À Moscou, les autorités affirment vouloir lutter contre le phénomène. Mais pour l’heure aucune mesure concrète n’a été engagée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

► À lire aussi : Environnement: l'humanité ne pourra pas se remettre du dérèglement climatique selon le Giec

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne