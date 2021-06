Covid-19: Saint-Pétersbourg frappée de plein fouet par une troisième vague

Des ambulances garées à l'extérieur d'un hôpital temporaire pour les patients atteints du Covid-19 au complexe d'exposition Lenexpo à Saint-Pétersbourg, le 24 juin 2021. REUTERS - ANTON VAGANOV

Alors que Moscou enregistre plus de 8 000 contaminations par jour, les regards se tournent vers Saint-Pétersbourg. La deuxième ville de Russie a le taux de mortalité le plus fort de tout le pays.