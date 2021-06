Ukraine: dans le Donbass, de nouveaux combats entre les séparatistes et l'armée ukrainienne

Dans le Donbass, sur la ligne de front, en avril 2021. Les accrochages se multiplient entre soldats ukrainiens, ici en photo, et troupes indépendantistes (Image illustration). © Stéphane Siohan / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Ukraine, des combats ont de nouveau éclaté dans le Donbass, entre les séparatistes de Donetsk et les forces armées ukrainiennes, après les grandes tensions du printemps. Le cessez-le-feu n’est donc pas respecté, et les deux camps continuent de s’affronter, on déplore cette fois-ci un mort du côté ukrainien.