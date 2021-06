Covid-19: nouvelles restrictions en Espagne et au Portugal pour les touristes britanniques

Des touristes à leur arrivée à l'aéroport de Malaga, en Espagne, le 7 juin 2021. REUTERS - JON NAZCA

Plus de 22 000 nouveaux cas ont été recensés ce lundi au Royaume-Uni. Les chiffres explosent : +69% par rapport à la semaine dernière. Le variant Delta affole les compteurs britanniques et force plusieurs pays à prendre des mesures. En Europe, l'Espagne et le Portugal reviennent à des mesures contraignantes visant les touristes britanniques.