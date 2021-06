Russie: un laisser-passer «anti-Covid» entre en vigueur dans les restaurants de Moscou

La Russie fait face à une nouvelle flambée de cas de Covid-19, notamment à Saint-Pétersbourg et à Moscou, où le nombre de décès liés à la maladie bat chaque jour de nouveau records. Dans la capitale, les autorités multiplient les mesures de restriction pour tenter d’endiguer la pandémie, sans pour autant recourir à un confinement que le gouvernement veut éviter à tout prix. À partir de ce lundi 28 juin, il faudra ainsi présenter un laisser-passer sanitaire pour aller au restaurant.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Moscou,

Pour entrer dans ce restaurant de viande, en plein centre de Moscou, il faut remplir l’une de ces trois conditions : être vacciné, avoir eu le Covid-19 au cours des six derniers mois ou avoir un test PCR négatif de moins de trois jours.

« Nous scannons le QR Code sur leur téléphone, nous vérifions que le certificat est valable, ensuite nous vérifions l’identité du client, explique Valeria, chargée de contrôler la clientèle à l’entrée. « Si tout est en règle, alors nous les accompagnons dans la salle, sans masques ni gants. Mais si l’une des personnes n’a pas son code, alors il ne reste qu’une option : la terrasse ! »

Valeria dit comprendre l’utilité de la mesure, mais s’inquiète pour la fréquentation de son restaurant. Une préoccupation partagée par le gérant de la pizzeria voisine. « Chez nous, les formalités, c’est toujours très compliqué, s’inquiète Ilya. Rien que pouvoir avoir un passeport ! Et il y a des clients qui ne comprennent rien à cette histoire de QR Code. Entre les gens qui ne sont pas vaccinés et ceux qui ne comprennent pas comment ça marche, je crains qu’ils finissent par éviter de sortir et d’aller au restaurant. »

Une vie « compliquée » pour les anti-vaccins

De fait, le sentiment anti-vaccin reste vivace à Moscou. Cette trentenaire élégante attablée devant une salade de tomates à la mozzarella, refuse toujours de s’y plier. Et pour venir au restaurant, elle a fait un test PCR. « S’il le faut je ferai un test à chaque fois que j’irai au restaurant, confie Elena. La vaccination ne devrait pas être obligatoire ! Je sais que la vie va devenir très compliquée ici pour les gens comme moi qui refusent le vaccin, mais si je peux, je vais attendre le dernier moment pour le faire. »

Pour inciter les récalcitrants, les autorités multiplient les mesures discriminantes. Les réfractaires au vaccin se voient fermer la porte des restaurants. Mais ils risquent également perdre leur emploi dans certains secteurs et dans les administrations. « Ils sont libres d’aller chercher du travail ailleurs s’ils refusent la vaccination, celle-ci n’a donc rien d’obligatoire » a justifié, la semaine dernière, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peksov.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne