Covid-19: face à la propagation du variant Delta, le Royaume-Uni table sur la vaccination

Le ministre de la Santé britannique, Sajid Javid, devant la Chambre des communes, le 28 juin 2021. AFP - JESSICA TAYLOR

Texte par : RFI

Au Royaume-Uni, le variant Delta continue de se propager. On compte près de 23 000 nouveaux cas recensés dans les dernières 24 heures, c’est-à-dire le chiffre le plus élevé depuis le mois de janvier, quand le pays était encore confiné. Mais le nombre d’hospitalisations et de décès restent faibles grâce à la vaccination, qui protège des formes graves.