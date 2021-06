Covid: pour de nombreux Britanniques, les vacances d'été à l'étranger pourraient être compromises

Les touristes venus du Royaume-Uni étaient, il y a encore quelques semaines, accueillis à bras ouverts dans le sud de l'Europe, mais l'augmentation rapide du nombre de cas de variant Delta dans le pays a poussé certains à revenir à des restrictions. C'est le cas de l'Espagne par exemple, qui exige depuis lundi un test PCR négatif ou une preuve de vaccination. Le Portugal et Malte imposent même désormais une quarantaine à tous les voyageurs qui n'ont pas reçu les deux doses du vaccin. Ces changements de dernière minute bouleversent l'organisation de nombreuses familles avec enfants.

Avec notre correspondante à Londres, Claire Digiacomi

Pour ses vacances d'été, Sarah Cluskey avait tout prévu. Des billets pour le Portugal, départ le 17 juillet, et la location d'une villa pour toute sa famille. Mais elle vient d'apprendre qu'une quarantaine était désormais imposée aux plus de 12 ans non vaccinés. Problème, sa première fille de 13 ans n'est pas encore éligible à la vaccination, et la deuxième n'a reçu qu'une dose. « Si la situation ne change pas, raconte-t-elle, on n'aura pas d'autre choix que d'annuler notre voyage. Parce que je ne peux pas partir en vacances et laisser mes enfants enfermés à ne rien pouvoir faire pendant que moi je profite. Ce ne serait vraiment pas des vacances... »

Même souci pour Emma Fairhurst qui doit voyager au Portugal avec son fils non vacciné. À seulement trois semaines du départ, elle espère encore que la situation évolue : « Je ne sais pas quoi faire, je pense qu'il faut simplement attendre. Et peut-être qu'on prendra la décision trois jours avant notre vol, lorsqu'on saura vraiment ce qu'on peut faire ou pas. »

Ce qui attriste le plus Sarah, la mère des deux filles, c'est que ces restrictions touchent particulièrement les jeunes. « Je trouve ça vraiment très frustrant parce que les familles ne vont pas pouvoir partir en vacances, se désole-t-elle. Les enfants ont beaucoup souffert de cette crise avec la fermeture des écoles, et cela a eu un impact sur leur santé mentale. »

Sarah Cluskey s'est déjà préparée à perdre les 3 000 livres, soit 3 500 euros, dépensés pour la location au Portugal.

