Russie: perquisitions chez des journalistes d'investigation

La pression sur les médias indépendants se poursuit en Russie. La police a perquisitionné mardi 29 juin le domicile de plusieurs journalistes d'investigation et de leurs proches. Une enquête criminelle a été ouverte. Des opérations menées avant la publication d'une enquête sur les richesses présumées du ministre de l'Intérieur.

Formellement, les perquisitions ont été menées en lien avec une affaire de diffamation remontant à 2017. À l’époque, les journalistes Roman Badanine et Maria Jolobova avaient diffusé sur la télévision indépendante Dojd une série d’enquêtes intitulée « Les Pétersbourgeois », sur des figures influentes de la capitale du Nord russe, considérées comme proches de Vladimir Poutine.

L’un des héros de ce film, l’homme d'affaires controversé Ilia Traber, qui y est désigné en tant que « soi-disant roi des gangsters de Saint-Pétersbourg », avait porté plainte pour diffamation. Pourtant, comme le souligne Pavel Tchikov, qui dirige l'association de défense des droits humains Agora, l’affaire est prescrite depuis 2019.

Le ministre de l'Intérieur en ligne de mire

Les journalistes visés par les perquisitions travaillent aujourd’hui à Proïekt, un site d’investigation connu pour ses enquêtes sur la corruption des élites russes. En plus de son rédacteur en chef Roman Badanine et de la journaliste Maria Jolobova, la police a aussi interpellé le rédacteur en chef adjoint, Mikhaïl Roubine, qui n’avait pas travaillé sur le film de 2017.

Sur son site, la direction de Proiekt suggère qu’il faut chercher du côté du sujet sorti aujourd’hui : une enquête sur les biens immobiliers du ministre de l'Intérieur, Vladimir Kolokoltsev, et ses liens supposés avec le crime organisé. La rédaction regrette « que les forces de l'ordre s'intéressent aux journalistes d'investigation, et non aux héros de leurs enquêtes ».

