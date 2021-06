Covid-19 en Russie: «Ligne directe», l’émission de Poutine chamboulée par le variant Delta

Le président russe Vladimir Poutine dans l'émission télévisée «Ligne directe». C'était le 7 juin 2018, à Moscou (Image illustration). Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Texte par : Daniel Vallot Suivre 3 mn

C’est un rendez-vous incontournable en Russie pour Vladimir Poutine : l’émission de télévision « Ligne directe », marathon de questions-réponses entre le président russe et les quelques dizaines de téléspectateurs qui auront été sélectionnés en amont. En 2020, l’émission avait dû être annulée en raison du Covid-19. Elle a été maintenue cette année malgré une troisième vague particulièrement virulente et meurtrière à cause du variant Delta apparu en Inde.