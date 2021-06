Covid-19: le pass sanitaire européen entre en vigueur

Le certificat numérique européen Covid va faciliter la libre circulation en Europe malgré la pandémie. Il entre en vigueur ce 1er juillet et devient nécessaire pour passer les frontières. La France, qui avait déjà un pass sanitaire avec QR code, s’adapte. La mise en place d’un passeport Covid européen était envisagée depuis plusieurs mois, l’avènement du certificat numérique a été un long cheminement.

Il a fallu attendre le mois de mai pour qu’un accord sur la mise en œuvre d’un certificat numérique européen soit approuvé par les chefs d’État et de gouvernement. L’objectif était de permettre à l’Union européenne de s’organiser pour faciliter les déplacements cet été. Un débat, puis un vote au Parlement à une large majorité, ont été nécessaires pour lancer la passerelle entre les États membres qui garantit à la fois l’authenticité des certificats numériques et le respect de la vie privée des citoyens européens.

Aucune donnée à caractère personnel ne sera conservée. Imprimé sur papier ou consultable sur votre téléphone, le certificat européen contient un QR code comme le pass sanitaire français. Il atteste qu’une personne est vaccinée, qu’elle a reçu un test négatif ou qu’elle s'est rétablie du coronavirus –attention, dans ce cas un test positif pourra être exigé pour démontrer que cette personne a bien été infectée par le coronavirus au cours des six derniers mois. L’enjeu est de faciliter les déplacements et de relancer l’économie.

Des avantages pour les détenteurs du précieux sésame

Le certificat numérique restaure en partie la liberté de circulation. Au passage de frontières ou avant de monter dans l’avion, le QR code qui s’affiche sur le certificat sera scanné avec une douchette pour vérifier sa conformité. Pour ceux qui le possèdent déjà, le QR code français demande une mise à jour. Ce certificat permet de gagner du temps pour ceux qui ont déjà leurs deux doses de vaccin, il va leur éviter de faire un test à chaque voyage. Fini la quarantaine, l’auto-isolement et les tests de dépistage pour les détenteurs du précieux sésame.

Les députés ont interdit aux États membres d’imposer des restrictions supplémentaires aux titulaires du certificat qui doit être délivré gratuitement par les Etats membres. Le cadre européen de ce certificat permet de l’authentifier dans toute l’Union européenne et de prévenir toute tentative de fraude. Tous les pays de l’UE doivent accepter les certificats de vaccination délivrés dans d’autres États membres pour les vaccins autorisés par l’Agence européenne des médicaments et son utilisation devrait s’élargir puisque l'Union européenne est en discussions avec un certain nombre de pays tiers, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, pour une reconnaissance mutuelle et une interopérabilité des documents.

