Covid en Russie: Vladimir Poutine appelle ses concitoyens à se faire vacciner

« Seule la vaccination peut enrayer la maladie. » Vladimir Poutine encourage de nouveau la population russe à se faire vacciner, appel lancé au cours de l’émission « Ligne directe », rendez-vous traditionnel du président russe avec ses concitoyens. La Russie est confrontée à une troisième vague particulièrement meurtrière, et dont le taux de vaccination reste très bas, autour de 15% de la population. Beaucoup trop bas aux yeux du président russe.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Lorsque Vladimir Poutine s’est fait vacciner en mars dernier, il l'a fait loin des caméras, et sans dire lequel des vaccins russes lui a été administré. Une opacité qui a sans doute nourri les réticences de la population russe vis-à-vis de la vaccination. Pour y remédier, le président a donc décidé de lever une partie du mystère, en révélant le nom du vaccin utilisé : « J’ai pris la décision de me faire vacciner avec Spoutnik V. Je l’ai déjà dit et je peux le redire : après la première injection je n’ai rien senti, et après la deuxième j’ai eu un peu de fièvre 37°2, et c’est tout ! »

Vladimir Poutine veut rassurer sur les effets secondaires, il veut mettre en garde également contre les rumeurs qui foisonnent sur internet et qui nourrissent, elles aussi, la défiance anti-vaccin : « Il ne faut pas écouter ceux qui ne comprennent rien à ces choses. Il faut écouter les experts ! Il y a des gens qui disent que la maladie n’existe pas, ou que c’est un complot. Mais ce sont des bêtises ! »

Au cours de l'émission, Vladimir Poutine s’est de nouveau prononcé contre la vaccination obligatoire – mais au niveau national. Localement, le président russe estime justifié, si nécessaire, le recours à des mesures coercitives.

Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, toutes les décisions difficiles seront donc prises non pas au niveau fédéral, mais par les autorités de chaque région.

