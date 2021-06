Royaume-Uni: la régularisation des papiers, casse-tête pour les ressortissants européens

Les ressortissants européens vivant au Royaume-Uni avaient jusqu’à ce mercredi 30 juin, pour régulariser leur situation auprès des autorités britanniques. Pour beaucoup, qui sont dans la difficulté, c’est un vrai casse-tête.

De notre correspondante à Londres, Marie Billon

Avec le Brexit, les ressortissants européens doivent demander leur résidence au Royaume-Uni. Elle est appelée « Settled status » pour ceux qui vivent de l’autre côté de la Manche depuis cinq ans et plus, ou « Pre Settled status » pour les autres, arrivés plus récemment.

Violette, 22 ans, jongle entre deux boulots, pâtissière et designer graphique. « Quand j’ai fini mes études en juin 2020, j’ai pensé prendre une année sabbatique pour voyager et profiter, explique-t-elle. Le Brexit arrivant, je me suis dit que la meilleure solution était de déménager avant janvier à Londres. »

« Je n’ai jamais eu de nouvelles, ni de suivi »

Elle a donc demandé la résidence, le « Settled status », dès son arrivée. « J’ai reçu un message de confirmation comme quoi ma demande était bien en cours. Mais depuis, je n’ai jamais eu de nouvelles, ni de suivi. J’ai beau appeler, ils ne peuvent rien me dire », constate-t-elle.

Si Violette avait eu une réponse même négative avant le 30 juin, elle aurait pu, tout simplement, refaire une demande car après la date fatidique, « c’est terminé », selon Nicolas Hatton, représentant du groupe de pression des ressortissants européens « The 3 million ». « On est inondés de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui ont des problèmes et qui n’arrivent plus à joindre le centre d’appel. Ça se passe mal », assure ce dernier.

Le gouvernement britannique a dit qu’il ferait preuve de flexibilité, mais cela n’empêche pas beaucoup d’Européens de paniquer.

