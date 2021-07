Reportage

Inauguration d’une statue de Lady Di en présence des princes William et Harry à Londres

Audio 01:21

Le prince britannique Harry, duc de Sussex, lors du dévoilement d'une statue de sa mère, la princesse Diana, au Sunken Garden du palais de Kensington, à Londres, le 1er juillet 2021, qui aurait été son 60e anniversaire. AFP - DOMINIC LIPINSKI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

À Londres, une statue de la princesse Diana a été inaugurée en petit comité jeudi après-midi dans les jardins du palais de Kensington, son ancienne résidence. La princesse de Galles, morte tragiquement dans un accident de voiture en 1997, aurait eu 60 ans ce 1er juillet. Et au-delà de cet hommage, la cérémonie marquait aussi les retrouvailles des fils de Diana, les princes Harry et William. On sait leurs relations distendues depuis le retrait fracassant du prince Harry de la famille royale, mais ils sont apparus côte à côte et souriants. L'événement n'était pas ouvert au public, mais un groupe d'inconditionnels a quand même fait le déplacement.