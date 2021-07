Le Premier ministre populiste slovène Janez Jansa à la présidence tournante de l'UE

Janez Jansa, le Premier ministre slovène, prend ce 1er juillet la présidence tournante de l'Union européenne. Johanna Geron POOL/AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre

Un populiste assumé, admirateur de Donald Trump, proche de Viktor Orban, et en délicatesse avec la Commission européenne. Cet homme, c'est Janez Jansa, le Premier ministre slovène, et c'est son pays, la Slovénie, qui prend ce 1er juillet la présidence tournante de l'Union européenne. Autant dire que son arrivée aux manettes des 27 pour les six prochains mois agite les cercles bruxellois. Et si Jansa appliquait à l'Union européenne les recettes controversées qu'il met en œuvre dans son pays ?

Son passe-temps préféré, c'est d'électriser la société slovène. Invectives, mises en cause, coups de menton et polémiques fabriquées, il tire dans tous les sens sur l'opposition, sur les journalistes qu'il traite d'ivrognes et de menteurs, sur les magistrats ou les artistes. C'est un festival, alimenté par son compte Twitter qu'il manie aussi souvent qu'un certain Donald Trump. Difficile d'éviter le choc des cultures Il y a quinze ans, Janez Jansa passait pourtant pour le bon élève de l'élargissement. En 2008, quand la Slovénie a pris la présidence tournante de l'Union pour la première fois, il était déjà Premier ministre. Drapé, à l'époque, dans son costume d'ancien héros de l'indépendance et de dissident emprisonné. Aujourd'hui, il prend comme modèle la Hongrie de Viktor Orban, attaque la presse et se fait taper sur les doigts par la Commission européenne. ► À lire également : Slovénie: Janez Jansa, un anarchiste converti au populisme Dire que la démocratie serait remise en cause en Slovénie, ça serait très exagéré... Laurent Hassid, géographe et spécialiste de la Slovénie Vincent Souriau Faut-il parler de dérive autoritaire ? On n'en est peut-être pas encore là, mais avec la Slovénie aux commandes de l'agenda européen pour les six prochains mois, difficile d'éviter le choc des cultures entre un tribun populiste et fier de l'être, et des institutions européennes sur la défensive. ► À écouter aussi : Slovénie: la dérive autoritaire de Janez Jansa