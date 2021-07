À la Une: une Slovénie en pleine dérive autoritaire à la tête de l’Union européenne

Publicité Lire la suite

Depuis le 1er juillet, la Slovénie préside pour six mois le Conseil de l’Union européenne. Dirigé par l’ultraconservateur Janez Janša, le petit pays n’a plus rien de la « Suisse des Balkans » dont beaucoup rêvaient lors de l’indépendance : Ljubljana s’aligne désormais sur la Hongrie illibérale de Viktor Orbán et le Groupe de Visegrád. Reportage.

La Slovénie a fêté les 30 ans de son indépendance le 25 juin, mais en ordre dispersé. Deux manifestations concurrentes étaient organisées dans le centre de Ljubljana : le Premier ministre Janez Janša et les invités étrangers étaient réunis place de la République, tandis que toutes les figures de l’opposition ont manifesté sur la place Prešeren, où une foule immense a appelé à des élections anticipées et exigé le « retour de la démocratie ».

Après la victoire de la Nati, lundi 28 juin, face à la France en huitièmes de finale de l'Euro 2020, les réseaux sociaux se sont enflammés : à en croire de nombreux commentaires, ce serait une Yougoslavie reformée dans les Alpes qui a vaincu les Bleus à Bucarest... Pas moins de 7 joueurs suisses sur 19 viennent des Balkans et ils auraient « modifié l’ADN de l’équipe », estiment les spécialistes.

Emmurer les réfugiés avec le soutien de l'UE

En Grèce, les 25 camps de demandeurs d’asile du continent grec seront bientôt tous cernés de murs de béton hauts de trois mètres, a décidé le gouvernement conservateur. Officiellement « pour assurer la sécurité » des résidents. « Je me préparais pour aller en cours quand j’ai remarqué des bulldozers et des ouvriers à la porte d’entrée du camp. Ils m’ont dit qu’ils allaient construire un mur. J’ai eu l’impression de suffoquer », raconte une résidente du camp de Ritsona.

La presse en Albanie est dans un état critique, prise au cou par les attaques du gouvernement socialiste d'Edi Rama. « Le gouvernement veut empêcher la vérité de sortir », estime Arber Hitaj, président de la section albanaise de l’Association des journalistes européens. Après des années de pressions, les journalistes albanais ont oublié comment exercer leur métier de façon professionnelle et dans l’intérêt des citoyens. Entretien.

1991, le dernier été de la Yougoslavie

C’était le 29 juin 1991, la Yougoslavie socialiste remportait le dernier titre sportif de son histoire grâce à sa phénoménale équipe de basket, victorieuse de l’Italie à Rome. Quelques jours plus tôt, le Slovène Jure Zdovc avait dû partir en larmes tandis que l’Armée populaire lançait un assaut qui allait bientôt s’achever en fiasco. Ni le basket ni le football ne pouvaient à eux seuls sauver une nation en perdition... Récit.

Plus de 20 ans après la guerre au Kosovo, le retour des Serbes reste compliqué. Dragica Gašić, une Serbe du Kosovo, est retournée début juin à Gjakovë/Đakovica, qu’elle avait fui pendant la guerre. Mais l’accueil des habitants est particulièrement hostile. En 1999, les forces serbes y ont commis de nombreuses exactions et les plaies n’ont, semble-t-il, pas cicatrisé.

Le manele, c’est le turbofolk made in Roumanie. Un genre musical tirant ses racines dans la culture rom, influencé par les sons turcs et arabes, dopé aux synthétiseurs et aux boîtes à rythmes. Caché sous le communisme, il a connu son âge d'or dans les années 1990-2000, avant d'être décrié par les élites et blacklisté des radios et discothèques, avec toujours une teinte de racisme anti-rom. Mais le manele est revenu en force ces dernières années, popularisé par les hipsters. Récit d'une épopée culturelle.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne