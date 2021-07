Covid au Portugal: frustration à Lisbonne après les nouvelles restrictions

Un couvre-feu a été instauré dans 45 communes du Portugal en raison d’une forte hausse des cas de coronavirus. Les restrictions d’ouvertures commerciales sont aussi plus sévères pour la capitale, où la mesure provoque frustration.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

À Lisbonne, concernée par le couvre-feu à 23 heures, on est un peu sceptique quant à l’efficacité de la mesure. Mariana, 23 ans, ne cache pas sa déception : « Je ne comprends pas pourquoi à 23 heures, c’est un peu arbitraire. Et je ne sais pas si ça va limiter la contagion. Moi, je suis frustrée parce qu’on ne peut plus rien faire. Surtout en ce moment, parce qu’avec ce beau temps, on ne peut plus se promener. C’est horrible. »

Ce couvre-feu jugé trop tôt risque de ne pas être respecté, estime Mariana : « Si les plus jeunes veulent aller boire des verres, ou se réunir après 23h, ils le feront quand même s’ils le veulent. Peu importe les règles. Et moi, je ne vais pas respecter ne serait-ce que pour aller fumer dans la rue. »

► À lire aussi : Covid-19: le Portugal rétablit un couvre-feu dans 45 communes

Edgar est disquaire. D’âge moyen, il a une vision résignée de la situation. « Ça n’a rien à voir avec une décision gouvernementale, dit-il. En fait, les gens ne se préoccupent pas les uns des autres Ce n’est pas en s’opposant systématiquement que ça va se résoudre. Qui fait mieux ? Les contestataires n’ont pas de solution et ne savent pas de quoi ils parlent. »

Quelque 4 millions de Portugais sur une population de 10 millions devront observer ce couvre-feu.

