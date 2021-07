Le Covid et le Brexit au menu du dernier voyage officiel d’Angela Merkel au Royaume-Uni

Nous avons également parlé du protocole sur l’Irlande du Nord, bien sûr. Je pense personnellement que dans le cadre de ce protocole, tel qu'il a été négocié, nous pouvons trouver des solutions pragmatiques qui, d'une part, permettent l'intégrité du marché intérieur, mais, d'autre part, contribuent également à trouver des solutions acceptables pour les personnes. C’est une bonne nouvelle qu’il soit prolongé de trois mois et pendant ce temps, il devrait être possible de résoudre ce problème de manière pragmatique. Je suis optimiste que ce sera possible.