Pologne: le pouvoir conservateur veut mettre la main sur les écoles

Les écoles polonaises vont-elles passer sous le contrôle du pouvoir conservateur ? C’est la crainte de nombreuses associations, de comités de parents d’élèves et d’étudiants. Le ministre de l’Éducation a proposé une nouvelle loi début juin. Elle vise à réduire l’autonomie des écoles.

De notre correspondante à Varsovie,

Plusieurs changements renforceraient le contrôle de l’État sur les établissements. D’abord, le pouvoir veut permettre au surintendant, nommé par l’État dans chaque province, de choisir le directeur ou la directrice d’école. Jusqu’ici, l’avis du représentant des autorités locales était aussi pris en compte, ce qui garantissait un équilibre, les municipalités étant pour beaucoup contrôlées par l’opposition. Les directeurs pourront, avec ce projet de loi, être suspendus beaucoup plus facilement, si le surintendant le souhaite.

Mais ce n’est pas tout. Ce surintendant sera celui qui acceptera ou non que des organisations non-gouvernementales interviennent dans les écoles polonaises. Ce ne sera donc plus la décision des directeurs d’établissements. Et cela inquiète beaucoup car le ministre de l'Éducation, Przemysław Czarnek, est connu entre autres pour ses positions homophobes et misogynes.

Pour lui, les personnes de la communauté LGBT+ ne sont pas des personnes normales. Il a aussi dénoncé récemment « un scandale dégoûtant » après que des écoliers ont reçu la visite d’une association intervenant sur l’état de droit et les droits civiques en Pologne.

Combattre « la dictature des opinions libérales de gauche »

Le ministre de l’Éducation veut combattre ce qu’il appelle « la dictature des opinions libérales de gauche », qui dominent les écoles, et imposer une vision plus conservatrice, fondée sur des valeurs chrétiennes. Le ministre a, par exemple, appelé à utiliser les enseignements du pape Jean-Paul II.

Il veut aussi forcer les élèves à choisir soit des cours de religion, soit des cours d’éthique. Ce qui était facultatif en théorie pour l’instant. Selon l’Association des professeurs polonais, il y a seulement 700 enseignants d’éthique dans le pays C’est bien trop peu et ce sont donc des catéchistes qui pourraient combler les trous, prévoit le gouvernement.

« Pédagogie de la honte »

L’enseignement de l’histoire est aussi dans le viseur du gouvernement polonais. Le pouvoir veut en finir avec « une pédagogie de la honte », et enseigner davantage ce qu’il y a eu de positif dans le passé pour « être fier d’être Polonais ».

La mobilisation contre ce projet de réforme sur l’éducation a commencé en quelque sorte dès l’arrivée de Przemyslaw Czarnek au ministère de l’Éducation en octobre dernier, notamment sur les réseaux sociaux. Une manifestation a eu lieu la semaine dernière à Varsovie devant le ministère, à l’appel de plusieurs associations. L’année scolaire est à présent terminée en Pologne, et le projet de loi a été annoncé quelques semaines avant à peine. Reste donc à voir s’il sera adopté dès la rentrée prochaine et s’il remportera le soutien de l’ensemble de la majorité.

