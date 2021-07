Covid-19: la Russie rejette un nouveau confinement malgré un nouveau record de décès

Selon le décompte du gouvernement, 672 personnes sont décédées lors des dernières 24 heures. La situation se dégrade dans le pays, y compris à Saint-Pétersbourg, où se jouent des matchs de l’euro.

Publicité Lire la suite

La Russie est frappée de plein fouet par cette troisième vague. C’est désormais le pays le plus endeuillé d’Europe et les hôpitaux risquent d’être saturés avec plus de 150 000 personnes hospitalisés et 20 000 nouvelles contaminations chaque jour. Le variant Delta, particulièrement contagieux, représente 90% des infections à Moscou.

La situation est inquiétante dans la capitale, épicentre de l'épidémie ainsi qu’à Saint-Pétersbourg, qui accueille des matchs de l'Euro 2021 de football. Le quart de finale Suisse-Espagne se joue en début de soirée en présence de spectateurs.

Pas de confinement

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les villes-hôtes des derniers matches de l'Euro à resserrer le suivi des spectateurs qui ont fait le déplacement. Le gouvernement russe table sur la vaccination pour lutter contre cette troisième vague, mais sur 146 millions d'habitants, seulement 23 millions sont vaccinés. 62% des Russes n’ont pas confiance dans le vaccin russe Spoutnik V. Vladimir Poutine a appelé la population à « écouter les experts » plutôt que les « rumeurs ».

Pour autant, le Kremlin a fait savoir ce vendredi 2 juillet qu'il n'était pas question pour le moment de penser à un reconfinement. « Personne ne veut de confinements, a insisté auprès de l'AFP Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, et [la question de leur introduction] n'est pas évoquée. Et pour qu'elle ne le soit pas, nous devons tous nous faire vacciner au plus vite. »

► À lire aussi : Covid-19 en Russie: Vladimir Poutine appelle ses concitoyens à se faire vacciner

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne