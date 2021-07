Pologne: l’ancien Premier ministre Donald Tusk annonce son retour dans la vie politique du pays

En Pologne, sept ans après avoir quitté la vie politique du pays, Donald Tusk fait son grand retour ce samedi. L’ancien Premier ministre polonais était parti à Bruxelles en 2014 pour devenir président du Conseil européen jusqu’en 2019. Le cofondateur du parti de centre-droit la Plateforme civique a annoncé lors du congrès du parti ce samedi à Varsovie revenir à sa tête.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

« Je suis de retour à 100% », a clamé Donald Tusk ce samedi après des semaines de rumeur dans les médias annonçant son prochain retour. Un premier discours dirigé contre le parti national conservateur Droit et justice (PiS), au pouvoir depuis 2015.

« Aujourd’hui, le mal dirige la Pologne, et nous allons le combattre », a déclaré Donald Tusk. Il a ajouté que « le parti Droit et Justice était en train de voler aux jeunes générations tout espoir d’un meilleur futur », avant de dénoncer des relations diplomatiques très froides entre la Pologne et de nombreux pays, à cause de l’homme fort du PiS, Jaroslaw Kaczynski, ennemi de Donald Tusk.

Un nouveau souffle pour l'opposition ?

L’ancien Premier ministre l’a dit ce samedi, il veut insuffler un nouveau souffle au parti d’opposition Plateforme civique. Pour l’instant, le parti Droit et Justice au pouvoir reste en tête des sondages, à deux ans des prochaines élections dans le pays, même s’il a perdu sa majorité au Parlement et que des tensions éclatent régulièrement au sein de la coalition au pouvoir.

Reste à voir en tout cas comment ce retour sera accueilli par les Polonais. Selon un récent sondage Kantar, 60% d’entre eux ne veulent pas un retour de Donald Tusk en politique.

