Royaume-Uni: des écoliers trouvent le moyen d'obtenir un faux positif avec leurs tests Covid-19

Une écolière effectue un auto-test dans une école en Angleterre le 4 mars 2021. AP - Jon Super

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Versez un peu de jus d’orange sur votre test Covid et vous obtiendrez un faux positif ! Dans plusieurs villes du Royaume-Uni, des écoliers et collégiens ont découvert cette astuce pour faire l’école buissonnière. Les professeurs demandent aux parents d’être plus vigilants.