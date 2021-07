Géorgie: une semaine des fiertés interrompue par des contre-manifestants de l’Église orthodoxe

Ce lundi pourrait être une journée très tendue à Tbilissi: les opposants à la cause LGBT+ ont promis d’organiser une contre-manifestation à la «marche de la fierté», prévue lundi après-midi (image d'illustration). Sergei SUPINSKY AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce mois de juin est celui dit « de la fierté » de la cause LGBT. Partout de par le monde, des évènements sont organisés pour défendre la tolérance sexuelle, la liberté et l'égalité des orientations. En Géorgie, une série d’évènements étaient prévus entre les 1er et le 5 juillet. Dès le premier jour, des contre-manifestants, issus notamment de l’Église orthodoxe, s’en sont pris violemment aux personnes venues assister à la projection d’un film relatant les difficultés d’être homosexuel dans le pays.