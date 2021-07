Le pape François annonce un voyage en Hongrie et en Slovaquie en septembre

Le pape François lors de la traditionnelle prière dominicale Regina Coeli au Vatican, quelques heures avant d'être admis à l'hôpital Gemelli pour une chirurgie du côlon, le 4 juillet 2021. via REUTERS - VATICAN MEDIA

Texte par : RFI

Le pape François a annoncé un voyage en Hongrie et en Slovaquie du 12 au 15 septembre. Une étape éclair à Budapest et trois jours beaucoup plus denses en Slovaquie, qui devraient permettre au souverain pontife d’aller à la rencontre des populations d’Europe centrale.