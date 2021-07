Les Allemands, une population aux origines de plus en plus variées

La population allemande est de plus en plus diversifiée. Selon des chiffres officiels qui viennent d'être présentés, un habitant sur quatre dans le pays a un passé migratoire contre 19% des habitants en 2009.

De notre correspondante à Berlin,

L'Allemagne et son dynamique marché du travail attirent de plus en plus d'étrangers, notamment des Européens. Aujourd’hui, 26% des habitants sont étrangers ou ont un parent issu de l'immigration, contre 19% en 2009.

Une croissance notamment liée à l'arrivée sur le marché du travail de jeunes européens et de personnes fuyant des zones de guerre ou de conflits. L'Allemagne avait accueilli un million de réfugiés en provenance de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan entre l'été 2015 et le printemps 2016. Le mouvement s'est depuis tari avec la fermeture de la route des Balkans, à la suite d'accords entre la Turquie et l'Union européenne.

Au cours des dernières années, de nombreux jeunes Espagnols, Italiens et Grecs sont également arrivés dans les grandes villes du pays attirés par le plein emploi, surtout dans le sud de l'Allemagne.

Des différences notables entre les régions

Cette croissance est loin d’être uniforme dans tout le pays. Les personnes issues de l'immigration représentent ainsi 36,5% de la population de Brême, dans le nord de l'Allemagne, numéro un du classement. Suivie par Hambourg avec 34% de ses habitants ayant un passé migratoire et Berlin avec 33%.

En ex-RDA par contre, le nombre des personnes issues de l'immigration est historiquement faible. Dans ces régions où le parti d'extrême droite AFD mobilise contre les migrations, les étrangers ne représentent que 8% de la population en Thuringe, en Saxe-Anhalt ou dans le Mecklenbourg-Poméranie.

On note également une forte différence dans les origines des habitants. Les Turcs demeurent le premier groupe avec 13% des personnes issues de l’immigration ; 11% pour les Polonais et 7% pour les Russes. Seuls 5% des étrangers d'Allemagne sont Africains ou ont un parent venant du continent.

