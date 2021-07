Une gigantesque explosion en mer Caspienne, au large de l'Azerbaïdjan

Une gigantesque explosion a eu lieu dimanche soir au large de l'Azerbaïdjan dans la mer Caspienne. Les autorités azerbaïdjanaises estiment qu'il s'agit d'une éruption volcanique mais le doute subsiste sur la cause réelle de l'incident. Une enquête a été ouverte.

Avec notre correspondant dans la région, Paul Gogo

Un énorme éclair de feu a brisé l'horizon dimanche soir en Azerbaïdjan. La scène a été filmée par des marins en mer Caspienne. Les raisons de cette explosion n'ont pas encore été déterminées mais il s'agirait, d'après les premières constatations, d'un phénomène naturel.

Plus précisément, ce serait un volcan de boue, une éruption d'un mélange de boue et de gaz inflammable, qui serait responsable de cette explosion. C'est une facette peu connue de cette région mais elle regorge, sur terre et en mer, de ce genre de volcans.

Le feu quasiment éteint

Mais la mer Caspienne est aussi connue pour son gaz. Les autorités locales ont craint, dimanche soir, qu'un champ de gaz ait pu être touché. Le plus proche, exploité par le géant pétrogazier azerbaïdjanais Socar est situé à seulement 10 kilomètres de l'explosion. L'entreprise assure qu'aucune plateforme n'a été touchée par cette explosion.

Mais la presse russe cite des sources assurant qu'un incendie se serait déclaré sur une des plates-formes gazières de l'entreprise quelques minutes après l'incident. Socar a envoyé un navire sur le lieu de l’éruption initiale pour enquêter sur les raisons de cette explosion. Lundi à la mi-journée, le feu du volcan était quasiment éteint.

