Géorgie: les militants LGBT+ renoncent à leur Marche des fiertés après des violences

Notre équipe a dû changer d'endroit plusieurs fois ce lundi pour notre sécurité. Ces extrémistes nous suivaient partout, je ne sais pas comment ils faisaient pour connaître notre localisation et nous retrouver. Nos bureaux sont totalement détruits. Et il n'y avait aucun policier pour arrêter le saccage. La police a laissé cette situation exploser et n'a rien fait pour nous protéger.