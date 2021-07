Guerre des étiquettes entre le champagne de France et le «champanskoïe» russe

La guerre du champagne va-t-elle être déclarée entre la France et la Russie ? En tous cas, les producteurs français ne décolèrent pas depuis l’entrée en vigueur d’une loi qui les oblige à qualifier de « vin pétillant » leur champagne. Une astreinte à laquelle échappera au contraire le « champanskoïe » produit en Russie.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel vallot

Selon la loi ratifiée le 2 juillet par Vladimir Poutine, les viticulteurs étrangers seront obligés désormais d’inscrire « vin pétillant » sur la contre-étiquette qui se trouve derrière les bouteilles. Les producteurs russes, eux, pourront continuer à utiliser le terme de « champanskoïe » des deux côtés et en cyrillique.

Cette décision, qui a suscité la fureur des producteurs français de champagne, a sans doute pour objectif de favoriser les viticulteurs de Crimée, la région ukrainienne annexée par la Russie en 2014, et ceux de la région de Krasnodar située dans le sud de la Russie.

Chaque année, ce sont plus de 200 millions de bouteilles de ce « champagne » russe qui sont écoulées sur le marché intérieur, contre deux millions de bouteilles de champagne français vendues en Russie. Une production massive héritée de l’époque soviétique car c’est dans les années 1930, sous la férule de Staline, que le « champanskoïe » a commencé à être produit à grande échelle par les régions viticoles d’URSS.

Un vin festif et bon marché

Ce vin mousseux bon marché, d’une qualité médiocre, était alors destiné à concurrencer un symbole : le vin français de champagne, considéré comme la boisson favorite des hommes d’affaires et des exploiteurs du monde capitaliste.

Dans la presse russe, on observe d’ailleurs, depuis que la polémique a éclaté, que le « champanskoïe » russe et le champagne de France sont positionnés sur deux marchés totalement distincts. La production russe est en effet destinée à une consommation festive (anniversaires, Nouvel An, mariages) et surtout à un public aux revenus modestes. Le champagne de France, lui, est considéré comme un produit de luxe, réservé aux plus fortunés. Et cela restera sans doute le cas, quelle que soit l’appellation utilisée sur le dos de la bouteille.

Une position claire du côté de la France

La question de la dénomination du champagne est un sujet auquel Julien Denormandie, le ministre français de l'Agriculture est attentif. « C’est une bataille sur la dénomination : peut-on ou pas écrire la dénomination de "champagne" ? Et si oui, sur quels types de bouteilles ? »

Pour le ministre de l’Agriculture, la position de la France est très claire : « Le mot "champagne" vient de cette belle région de France où on produit le champagne, mais qui aujourd’hui est une dénomination utilisée par d’autres pays, a-t-il expliqué au micro de Sud Radio. Et parfois d’autres pays disent : “le champagne, c’est nous et vous, la France, ce n’est pas du champagne”, donc vous imaginez la réaction des autorités françaises face à ça. »

« Cela fait longtemps que j’ai eu l’occasion de travailler avec les Russes sur ces sujets, donc on connaît la situation et on va continuer à œuvrer dans ce sens », a précisé Julien Denormandie.

