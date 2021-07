Les services turcs arrêtent un membre présumé de la mouvance Gülen au Kirghizistan

📌1 Haziran 2021 tarihinde

Kırgızistan'da kaçırılan Orhan İNANDI beyefendi ile ilgili güncel ve teyitli bilgilerin paylaşılacağı hesaptır.



📌This account is to inform the public with verified information about Orhan Inandi, a teacher who was abducted in Bishkek on June 1, 2021.