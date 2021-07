Reportage

En Espagne, à l’heure des vacances d’été, la nouvelle vague de Covid inquiète de plus en plus

Madrid cherche à accélérer la vaccination auprès des jeunes, or ces derniers sont déjà partis en vacances. © AP - Manu Fernandez

Alors que la saison estivale commence tout juste, la propagation du virus inquiète de plus en plus. Certaines régions, notamment sur le littoral, connaissent un taux d’incidence multiplié par huit. Mais aussi à Madrid et en Navarre. Les jeunes, pour la plupart non vaccinés, sont les plus touchés par cette nouvelle vague. L’incidence est de 814 cas pour 100 000 habitants pour les jeunes de 20 à 29 ans sur les 14 derniers jours. Du jamais vu depuis le début de la pandémie.