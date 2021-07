En Méditerranée, l'Ocean Viking est coincé avec 572 personnes secourues à son bord

Migrants à bord de l'Ocean Viking, après avoir été secourus, le 5 juillet. via REUTERS - Flavio Gasperini/SOS Mediterrane

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Chaque été, les flux migratoires vers l’Europe augmentent. Les conditions de navigation sont meilleures qu’en hiver et les tentatives de traversée de la Méditerranée plus nombreuses. Mais le trajet reste très périlleux : la Méditerranée centrale, entre la Libye et l’Europe, reste la route migratoire la plus meurtrière au monde. Au cours des sept derniers jours, l’Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée, a secouru 572 personnes en mer.