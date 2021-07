À la Une: Croatie et Slovénie ne savent que faire des déchets de leur centrale nucléaire commune

La centrale nucléaire de Krško, dont la gestion est partagée entre la Croatie et la Slovénie.

C’est l’unique centrale nucléaire d’un pays disparu. Lancée à l’époque yougoslave, la centrale de Krško est la seule au monde dont la gestion soit partagée entre deux États, la Croatie et la Slovénie. Son réacteur devait s’arrêter en 2023, mais Zagreb et Ljubljana ont prolongé sa durée de vie de vingt ans... Sans savoir comment stocker les déchets qui s’accumulent dans une région à fort risque sismique. Une enquête en accès libre grâce au soutien du Fonds Investigative journalism for Europe.

Élections anticipées en Bulgarie et en Moldavie pour sortir de la crise politique

En Bulgarie, les électeurs sont appelés aux urnes à peine trois mois après les législatives du 4 avril. Le GERB, le parti du Premier ministre sortant Boïko Borissov, était arrivé en tête, mais sans pouvoir trouver de partenaire pour gouverner. Au pouvoir depuis 2009, Boïko Borissov est éclaboussé par les affaires de corruption et plusieurs formations anti-système espèrent rafler la mise, un an après le grand mouvement citoyen de l’été 2020. Explications.

En Moldavie, le scrutin risque encore de se résumer à un affrontement entre les pro-Européens, emmenés par la nouvelle cheffe de l’État libérale Maia Sandu, et les pro-Russes du Bloc électoral des communistes et des socialistes (BECS). Le petit pays, coincé entre l’Ukraine et la Roumanie, est plongé dans une insolvable crise politique depuis l’élection présidentielle de novembre dernier. S’il est donné en tête dans les sondages, le parti de Maia Sandu pourra-t-il trouver des alliés pour gouverner ?

L’intégration européenne des Balkans occidentaux toujours en panne

La Macédoine du Nord a vécu un douloureux mois de juin européen : son équipe de foot a été battue à l’Euro 2020 et Skopje a encore vu la Bulgarie opposer un veto à l’ouverture de ses négociations d’adhésion à l’UE. Voilà qui promet d’interminables prolongations à une odyssée commencée en 2005...

En attendant, le Premier ministre Zoran Zaev tente un rapprochement avec la Serbie et l’Albanie voisine au sein d’un « mini-Schengen des Balkans ». Mais cette initiative, censée pallier le manque d’avancement des négociations d’adhésion, a du plomb dans l’aile : ni le Kosovo, ni le Monténégro, ni la Bosnie-Herzégovine ne la soutiennent.

La Bosnie-Herzégovine se prépare à commémorer le 11 juillet le 26e anniversaire du massacre de Srebrenica, le seul reconnu comme un acte génocidaire des guerres de l’ancienne Yougoslavie par la justice internationale. Plusieurs États voisins ont récemment adopté des résolutions pour condamner ce génocide, au Kosovo et au Monténégro. Mais dans une Bosnie-Herzégovine toujours divisée, ce 11 juillet donnera encore lieu à des cérémonies séparées, avec les Bosniaques d’un côté au mémorial de Potočari et les Serbes de l’autre, un peu plus loin à Bratunac.

Islamistes en Bosnie-Herzégovine, néo-nazis en Grèce

Ces dernières semaines, la Bosnie-Herzégovine a assisté à la naissance d’une nouvelle formation politique islamiste très controversée. Le Parti populaire bosniaque (Foi, Peuple, État) est proche des wahhabites et son programme se base sur la charia. Personne ne sait d’où proviennent ses financements.

En Grèce, après l’arrestation de Christos Pappás à Athènes le 1er juillet, toute la direction d’Aube dorée est désormais sous les verrous. Mais les idées du mouvement néo-nazi ont infusé l’ensemble de la société et jusqu’au sommet du gouvernement conservateur au pouvoir, profitant des crises économique et migratoire. Analyse.

Les Balkans au Festival de Cannes

Pour les Balkans, c’est une petite déception : cette année, aucun de ses cinéastes ne concourt au Festival de Cannes pour la Palme d’or du long métrage. Restent cinq productions de la région en lice dans les sélections moins exposées.

En France, un savoureux road movie bulgare est à l’affiche : La saveur des coings, de Kristina Grozeva et Petar Valchanov. L’histoire d’un retraité qui cherche à entrer en contact avec sa femme décédée et de leur fils Pavel qui veut ramener son père à la raison, avant d’être tenté lui-même par l’irrationnel. Entretien sensible.

