Covid-19 aux Pays-Bas: nouvelles restrictions sanitaires après une flambée des contaminations

Alors que la vie commençait à reprendre son cours « normal », les Pays-Bas ont décidé de renforcer leurs mesures sanitaires. Il faut dire que les contaminations repartent fortement à la hausse à cause du variant Delta. Le gouvernement a annoncé des restrictions sur les événements en plein air ainsi que pour les cafés et restaurants.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jérémy Audouard

« Lors de la dernière conférence de presse, les chiffres étaient plutôt favorables. Tout indiquait alors qu’un bel été se préparait. » Ce sont les mots du Premier ministre Mark Rutte, ajoutant que le variant Delta est, depuis, venu gâcher cette perspective.

Parmi les restrictions annoncées, les cafés et les restaurants devront fermer à minuit maximum. Les discothèques, elles, ont interdiction d’ouvrir leurs portes. Les manifestations culturelles ne pourront pas durer plus de 24h, chaque spectateur aura une place attribuée et devra respecter une distance d’un 1,5 m avec ses voisins. Quant aux tests négatifs, ils seront désormais valables 24 heures au lieu de 40 heures jusqu’ici.

► À lire aussi : Covid-19: le variant delta devrait représenter 90% des nouveaux cas d'ici fin août dans l'UE

« Je comprends que les nouvelles de ce soir sont une énorme déception », a commenté le Premier ministre. Le nombre d’infections a été multiplié par sept en une semaine. Un peu plus de 60% des Néerlandais ont déjà reçu une première dose du vaccin, pas encore suffisant pour stopper la propagation du virus.

