Ukraine: propos polémiques du représentant russe au Conseil de l'Europe

Siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg (image d'illustration). Conseil de l'Europe/Ellen Wuibaux

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Cela fait des années que la Russie et l’Ukraine font autre chose que s’échanger des amabilités. Mais cette fois-ci, la pilule ne passe pas du tout à Kiev, après qu’à la télévision un représentant de l’État russe a ni plus ni moins appelé à « exécuter » et à pendre les dirigeants ukrainiens. L'auteur de cette tirade est le vice-président de la Douma de la Fédération de Russie, qui plus est vice-président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Piotr Tolstoï n’en est pas à son premier dérapage, mais son intervention correspond aux éléments de langage du Kremlin, alors que le 24 août, l’Ukraine fêtera ses 30 ans d’indépendance.