Bulgarie: les anti-Borissov fêtent l’anniversaire de la contestation

Il y a un an, des dizaines de milliers de manifestants défilaient à Sofia, réclamant la démission du gouvernement qu'ils accusaient de corruption et de liens oligarchiques.

Le pays tente de sortir de l’impasse après le scrutin d’avril qui n’a pas permis de dégager une majorité claire. L'ancien Premier ministre Boïko Borissov ne devrait pas pouvoir retrouver son poste. Contesté par des manifestations quotidiennes l’été dernier, l’homme fort du pays avait réussi à se maintenir, mais il est aujourd’hui en mauvaise posture. Vendredi 9 juillet, ses adversaires ont marqué le premier anniversaire de cette contestation à Sofia.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Sofia, Anastasia Becchio

Des photos de foules de manifestants exposées devant le palais présidentiel. C’est là que le mouvement de contestation contre la corruption qui gangrène la Bulgarie a débuté. Nikolay Hadjigenov, aujourd’hui candidat et tête de liste de la coalition « Debout ! Mafia dehors ! » était l’un des organisateurs de ce mouvement

« J’ai la chair de poule en regardant ces photos, dit-il. Actuellement, on a retrouvé la liberté, on peut respirer. On a réussi à obtenir quelques changements ; ça n’est pas suffisant, mais c’est déjà un pas. Le roi a été détrôné, donc tout va beaucoup mieux ».

► À lire aussi : Législatives en Bulgarie: Boïko Borissov à la rencontre de ses électeurs à Vidin

Le roi, c’est Boïko Borissov le colosse qui a dominé la scène politique bulgare cette dernière décennie. L’été dernier, excédés par la corruption qu’il incarne, des milliers de Bulgares sont descendus dans la rue. Obligé de quitter le pouvoir, faute d’avoir trouvé un partenaire de coalition, il est aujourd’hui la cible de révélations sur des affaires de malversations. La police enquête aussi sur des achats de voix pour le compte de son parti. Une initiative que salue Anastase Geopov candidat de « Debout ! Mafia dehors ! » : « Si ce genre de pratiques est stoppé, cela signifie que les élections seront plus transparentes, plus démocratiques et plus honnêtes. »

Selon les autorités, le nombre de signalements de tentatives d’achat de vote est six fois plus élevé aujourd’hui pour les législatives anticipées qui doivent se tenir dimanche qu’avant le précédent scrutin.

►À écouter aussi le reportage international : Législatives en Bulgarie: les opposants de l'ancien Premier ministre veulent y croire

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne