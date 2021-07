Reportage

À Ramallah, des centaines de Palestiniens continuent de demander le départ de Mahmoud Abbas

Audio 01:23

Rassemblement dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée le 11 juillet 2021. AFP - ABBAS MOMANI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Les jours passent et se ressemblent. Une nouvelle manifestation contre le gouvernement a eu lieu ce dimanche en fin d’après-midi 11 juillet à Ramallah, le siège de l’autorité palestinienne en Cisjordanie Occupée. Des centaines de Palestiniens ont bravé la peur des arrestations, des violences, de la répression, pour se faire entendre et demander le départ de leur président et la fin des dérives autoritaires du gouvernement. Cette fois, elle s'est déroulée « dans le calme », mais une importante présence policière encadrait les manifestants. Si le mouvement prend de l’ampleur également aux quatre coins du territoire (Hébron, Naplouse, Bethleem ou Jénine) c’est à Ramallah qu'il est le plus important et le plus réprimé.