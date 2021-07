Législatives en Moldavie: la présidente pro-européenne attend une majorité pour gouverner

Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin 11 juillet pour des élections législatives anticipées en Moldavie. Dans cette ancienne république soviétique, Maia Sandu, a été élue présidente en 2020, avec un agenda réformiste. Ce scrutin sera l'occasion d'un affrontement entre les forces politiques pro-européennes et les partis socialiste et communiste, fidèles au Kremlin.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant régional,

Depuis son élection en novembre 2020 à la tête de l'État, Maia Sandu, une ancienne économiste de la Banque mondiale âgée de 49 ans, a fait de la lutte contre la corruption ainsi que de la réforme de la justice son cheval de bataille. Objectif : sortir de l'ornière la Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe, avec l'Ukraine.

Seulement, la présidente a hérité du parlement élu en 2019. Soit un conglomérat politique où dominent des politiciens corrompus, mais aussi le Parti socialiste de l'ex-président Igor Dodon, l'homme du Kremlin dans cette ancienne république soviétique.

Du coup, en avril, Maia Sandu a dissous le parlement et convoqué des élections anticipées, afin d'obtenir une majorité stable qui soutiendra la constitution d'un gouvernement réformiste.

► À lire aussi : Portrait - Une incorruptible à la présidence moldave

Ce dimanche, si une vingtaine formations politiques vont s'affronter, tous les regards se seront tournés vers les scores de deux blocs électoraux. D'un côté, le Parti Action et Solidarité (PAS), une formation réformiste et pro-européenne, plutôt de centre-droit, que dirigeait Maia Sandu avant de devenir présidente. De l'autre, l'alliance électorale entre le Parti socialiste d'Igor Dodon et les communistes de Vladimir Voronine, tous deux anciens présidents.

Maia Sandu en tête des sondages

Selon les derniers sondages, les réformistes du Parti Action et Solidarité pourraient bien surfer sur la dynamique enclenchée par l'élection de Maia Sandu en 2020. Ils sont crédités de 49% d'intention de vote, contre 28% pour l'Alliance entre socialistes et communistes. Cependant, de plus petites formations, comme le parti Shor, ou bien le Bloc Renato Usatii, liées à des hommes d'affaires plus ou moins recommandables, pourraient grappiller des points aux favoris.

Ce dimanche soir, les résultats de l'élection moldave seront sans doute très observés à Bruxelles et à Moscou. C'est l'autre particularité de ce scrutin : sa dimension géopolitique. Beaucoup d'observateurs estiment qu'en choisissant entre Maia Sandu et les socialistes, les Moldaves doivent se prononcer entre l'Europe et la Russie.

Maia Sandu est extrêmement prudente sur cet aspect. C'est sans doute une des raisons pour laquelle son équipe a souhaité qu'elle ne parle pas à la presse étrangère juste avant l'élection. Mais en réalité, les enjeux sont limpides : si jamais Maia Sandu obtient une majorité claire, Bruxelles accordera à la Moldavie un plan de relance de 600 millions d'euros, destiné à aider à surmonter les conséquences du Covid-19.

Mobilisation de la diaspora

Mais si les Européens sont prêts à sortir le portefeuille, le Kremlin, quant à lui, soutient activement l'alliance dirigée par l'ancien président Igor Dodon. Ce dernier s'est rendu fin juin à Moscou, où selon une enquête, il aurait reçu un soutien financier direct des services russes pour animer sa campagne électorale. Alors ces dernières semaines, les socialistes et communistes font feu de tout bois pour dénoncer l'ingérence extérieure de l'Union européenne, tandis qu'ils mettent en avant les valeurs de la famille, la religion, l'identité et la défense de la souveraineté.

Cependant, la clé du scrutin se trouvera peut-être encore une fois dans la mobilisation des émigrés, qui votent généralement à 90% pour Maia Sandu. Or, ces derniers jours, dans les capitales étrangères, les Moldaves de la diaspora se sont déplacés en masse pour s'enregistrer sur les listes électorales.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne