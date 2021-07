La Bulgarie toujours dans l’incertitude après les élections législatives anticipées

La formation anti-système du chanteur Stanislav Trifonov était au coude-à-coude dimanche soir 11 juillet avec le parti de centre-droit de l’ancien Premier ministre sortant Boïko Borissov, selon des sondages sortie des urnes. Ce dernier avait dû quitter le pouvoir, faute d’avoir pu construire une coalition à l’issue des législatives d’avril et céder sa place à un gouvernement provisoire, qui a convoqué ce nouveau scrutin. Mais ces élections, marquées par une forte abstention, ne mettront peut-être pas fin à l’impasse politique.

Avec notre envoyée spéciale à Sofia, Anastasia Becchio

Dans la principale rue commerçante de Sofia, la finale de l’Euro de football est la grande gagnante de la soirée électorale. Comme beaucoup ici, Adelina Miteva n’a même pas pris le temps de regarder les résultats des législatives avant de rejoindre ses amis pour voir le match. « Je ne pense pas qu’il y aura du changement, dit-elle. En réalité, je ne suis pas optimiste à propos de la situation en Bulgarie. »

Si les partis protestataires, emmenés par la formation du chanteur Slavi Trifonov, ont accentué leur percée, la question de savoir s’ils réussiront à former une majorité reste ouverte. S’ils échouent, il faudra organiser de nouvelles élections. Les troisièmes en quelques mois. Une perspective qui n’effraye pas Ilya Zdravkov, un petit entrepreneur, satisfait de la façon dont travaille le gouvernement intérimaire mis en place après le départ de Boiko Borissov en mai : « Ça ne me dérange pas d’aller voter tous les trois mois, parce que j’aimerais que ce gouvernement reste le plus longtemps possible, parce qu’il a commencé à changer le système. Donc, il faut gagner du temps. Ils ont commencé à remplacer les vieux bandits, la mafia. Le nettoyage a débuté, mais ça prend du temps. »

Les analystes mettent en garde contre « la lassitude de l'opinion publique » en cas de nouvelles élections. Ce dimanche, 3 électeurs sur 5 ne sont pas allés voter.

