Bulgarie: le chanteur anti-système Trifonov cherche à composer un gouvernement minoritaire

Sans même attendre les résultats définitifs des législatives, le chanteur Slavi Trifonov a annoncé qu’il chercherait à composer un gouvernement minoritaire. Le chanteur reconverti en politique refuse de s'associer aux autres forces protestataires. Son parti anti-système a réalisé une percée, gagnant 6 points par rapport aux élections d’avril au détriment du GERB de Boïko Borissov. Mais il est loin de la majorité.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Sofia, Anastasia Becchio

« Il est temps de passer à autre chose », annonce Slavi Trifonov en costume cravate sur sa propre chaine de télévision. Sa décision de constituer un gouvernement minoritaire sans le soutien d’autres partis est très risquée, estime le politologue Anthony Todorov : « C’est un égoïsme politique. S’il ne peut pas négocier, il n’est pas prêt à jouer un véritable rôle politique. S’il n’arrive pas à faire passer son gouvernement, c’est une possibilité de plus en plus grandissante, on aurait encore des élections anticipées et elles seront catastrophiques pour les nouveaux partis, surtout pour son parti. »

► À lire aussi : La Bulgarie toujours dans l’incertitude après les élections législatives anticipées

Ivan Matov était candidat sur les listes de Bulgarie démocratique qui aurait pu entrer dans une coalition avec le parti de Slavi Trifonov. Mais même en s’alliant, les trois partis dits protestataires n’atteignent pas la majorité. « Ce sont les deuxièmes élections et je pense qu’il y a une pression du peuple et des gens qui veulent voir au moins un essai, dit-il. Je pense que pour lui, avoir deux partis en plus qui ne donnent pas la majorité, ça va juste créer des problèmes qui empêcheront certains changements. Je ne sais pas si c’est une question d’égo, c’est plutôt une question de statistiques. »

Durant la campagne, Slavi Trifonov avait exclu toute alliance avec les socialistes qui auraient pu lui garantir une majorité.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne