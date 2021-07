De plus en plus d’Afghans fuient leur pays et espèrent venir en Turquie, Ankara s’inquiète

Avec l’accélération du retrait des troupes américaines et les combats avec les talibans, de plus en plus d’Afghans tentent de fuir leur pays. REUTERS/Omar Sobhani

2 mn

Avec l’accélération du retrait des troupes américaines et les combats avec les talibans, de plus en plus d’Afghans tentent de fuir leur pays. La Turquie n’est pas un pays voisin de l’Afghanistan, mais elle est une étape via l’Iran, et de plus en plus souvent, la destination de ces exilés afghans. Les autorités d’Ankara s’inquiètent d’un nouvel afflux aux frontières.