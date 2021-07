Moldavie: les pro-européens les mains libres pour gouverner après les élections législatives

Le parti pro-européen de la présidente moldave Maia Sandu a obtenu la majorité parlementaire absolue aux élections législatives de dimanche en écrasant ses rivaux prorusses. Elle a désormais les mains libres réformer ce pays parmi les plus pauvres d'Europe.

En Moldavie, le parti pro-européen PAS (Parti action et solidarité) a obtenu une confortable majorité lors des législatives anticipées de dimanche 11 juillet. Le parti de la présidente Maia Sandu, élue elle en novembre dernier, a en effet remporté 52,8% des suffrages et aura plus de 60 des 101 siège du Parlement de l’ancienne république soviétique contre seulement 27,2% pour le Bloc des socialistes et communistes (BESC) de l'ex-président prorusse Igor Dodon, selon des résultats définitifs publiés lundi.

C’est visiblement le programme de lutte contre la corruption qui a séduit la majorité des 2,6 millions de Moldaves, alors que le pays est miné par celle-ci. « J'espère qu'aujourd'hui sera la fin d'une ère difficile pour la Moldavie, j'espère qu'aujourd'hui sera la fin du règne des voleurs », a déclaré Maia Sandu, 49 ans, dans un message sur Facebook dimanche soir, disant vouloir « utiliser l'énergie du vote d'aujourd'hui pour transformer la Moldavie ».

Réforme de la justice, crise économique...

Malgré sa large victoire en novembre 2020 à la présidentielle contre le sortant Igor Dodon, Maia Sandu ne pouvait pas appliquer sa politique face à l'hostilité du Parlement contrôlé par le parti de son prédécesseur. Elle va maintenant pouvoir tenter de réformer l'un des pays les plus pauvres d'Europe.

Elle a expliqué à notre envoyé spécial à Chisinau, Régis Genté, ce qu’elle entend faire de cette victoire. « C’est une victoire du peuple et elle doit être utilisée pour améliorer la vie des citoyens de la République de Moldavie, souligne-t-elle. Le pays fait face à de multiples défis malheureusement. Beaucoup ont quitté le pays parce qu’ils ne voient pas la justice, ne voient pas l’état de droit. Ce sont donc les premières questions que nous devons traiter : la réforme du secteur de la justice, le renforcement des institutions qui doivent prévenir et lutter contre la corruption. Mais il y a aussi les questions économiques. Les Moldaves partent parce qu’ils ne peuvent pas trouver des emplois payés décemment ici. Et hélas, il y a des besoins urgents à traiter. La Moldavie se retrouve dans une grave crise économique du fait de la pandémie de Covid puisque l’État n’a fourni aucun soutien à ses citoyens et aux entités économiques. »

