Climat: la Commission européenne dévoile son plan de bataille pour réduire ses émissions de CO2

L’Union européenne doit dévoiler ce mercredi son plan de bataille pour décarboner son économie : douze textes législatifs pour encadrer le « Pacte vert ». Ils seront ensuite négociés entre eurodéputés et États membres afin de placer le continent en mesure de réduire ses émissions de 55% à l'horizon 2030 par rapport à 1990.

Publicité Lire la suite

Bruxelles envisagerait notamment l’arrêt de la commercialisation des automobiles à essence dès 2035. Une décision attendue par les constructeurs d’automobiles pour beaucoup déjà engagés dans une réduction drastique de leurs émissions de CO2.

Mais le pilier principal de ce projet devrait être un élargissement considérable du marché du carbone européen où s’échangent déjà les permis à polluer pour certains secteurs tels que l’aérien ou l’électricité, Bruxelles veut l’étendre au transport maritime et routier, et au bâtiment. Carburant et fioul domestique seraient, eux aussi, plus taxés. Une perspective qui inquiète d’un point de vue social.

►À lire: Il faut traiter ensemble les crises du climat et de la biodiversité, selon des experts

Une taxe verte qui pénaliserait les ménages les plus modestes

Cette harmonisation autour de la taxe verte ne convainc pas tout le monde. Ainsi, l’ONG Réseau actif climat estime que les ménages les plus modestes seraient pénalisés. Certains politiques parlent d’un coût élevé pour un gain climatique très faible.

La Commission européenne est aussi attendue sur le projet de taxe carbone aux frontières face à l’hostilité des partenaires commerciaux de l’Union européenne qui crient déjà au protectionnisme.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne