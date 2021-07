Royaume-Uni: le Parlement vote la baisse du budget lié à l’aide au développement

Au Royaume-Uni, le Parlement a entériné mardi, à une courte majorité, la baisse de l'aide internationale, un budget qui sert à soutenir les pays en développement. Cette aide passera de 0,7% de la richesse nationale en 2020 à 0,5% en 2021. Le gouvernement justifie cette décision par la crise du Covid-19 et son impact sur l'économie. Mais il a dû faire face à une fronde des députés, y compris chez les conservateurs, qui craignent des conséquences humanitaires.

Avec notre correspondante à Londres, Claire Digiacomi

Moins d'argent pour les plannings familiaux ou pour l'assainissement de l'eau dans les pays les plus pauvres, voilà les conséquences concrètes de la baisse de l'aide au développement du Royaume-Uni. L'enveloppe sera réduite de 5 milliards de livres, soit environ 5,8 milliards d'euros. Une nécessité économique provoquée par la pandémie, selon le Premier ministre Boris Johnson qui promet que la mesure est temporaire. « Nous pensons tous que l'aide internationale peut changer des vies. Dès que les circonstances le permettront, et que les conditions seront atteintes, nous reviendrons à l'objectif sur lequel nous sommes tous d'accord », a expliqué le Premier ministre britannique.

Une motion critiquée par certains travaillistes et conservateurs

De nombreuses voix se sont élevées à la Chambre des communes pour dénoncer cette motion gouvernementale. Des critiques venant des bancs de l'opposition travailliste, mais aussi d'une partie des conservateurs, comme l'ancienne Première ministre Theresa May. Elle a rappelé que l'objectif initial à 0,7% du PIB, est inscrit dans la loi depuis 2015. « Nous avons fait une promesse aux populations les plus pauvres du monde. Le gouvernement a rompu cette promesse. Et avec cette motion, elle pourrait être rompue encore pendant des années, explique Theresa May. C'est donc avec un profond regret que je m'y opposerai aujourd'hui. »

Et la critique est unanime du côté des organisations caritatives, qui s'inquiètent du coup porté aux plus faibles en pleine période de crise.

