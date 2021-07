À la Une: les défenseurs de l'environnement remportent la bataille pour l'eau en Slovénie

Publicité Lire la suite

Bataille pour l'eau en Slovénie

C’est un camouflet pour le Premier ministre Janez Janša et une grande victoire pour l’environnement. Les électeurs slovènes ont massivement rejeté l’amendement que le gouvernement voulait ajouter à la loi sur l’eau, facilitant les constructions près des rivières, des lacs et des côtes. Plus de 45% des électeurs se sont déplacés aux urnes et 86% d’entre eux ont voté contre cette loi.

Dans le même temps, des organisations de défense de l'environnement de tous les Balkans se sont réunies à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, pour créer l’alliance régionale « Défendons les rivières des Balkans ». L'Europe du Sud-Est est un véritable château d'eau mais les rivières sauvages de la région sont partout menacées par la construction de mini centrales hydroélectriques.

Élections : Borissov poussé vers la sortie en Bulgarie, victoire des pro-Européens en Moldavie

La vedette de la télé a mis KO l'ancien karatéka. Pour la première fois depuis 2009, le GERB, le parti conservateur de Boïko Borissov, ne ressort pas en tête des législatives en Bulgarie, dépassé par le mouvement de Slavi Trifonov, un ancien comique et chanteur. Ce dernier va-t-il réussir à former un nouveau gouvernement ?

En Moldavie, le Parti action et solidarité (PAS) de la présidente Maia Sandu sort très largement vainqueur des élections législatives anticipées, devant le Bloc électoral des communistes et des socialistes. Avec près de 53% des voix, le parti anti-corruption et pro-européen obtient la majorité absolue au Parlement, lui permettant de gouverner seul, mais pas la majorité constitutionnelle nécessaire pour modifier la Constitution.

Cinq ans après le coup d'État de 2016, Erdoğan célèbre la « résurrection » de la Turquie

Depuis cinq ans, Recep Tayyip Erdoğan axe sa communication politique sur la mémoire du putsch manqué du 15 juillet 2016. Alors qu’une violente répression s’abat sur les derniers espaces de contestation du pays, le président turc exalte « l’héroïsme » et le « sacrifice de la nation » face aux mutins. Mais des voix dissonantes commencent à se faire entendre, même au sein des « vétérans » du 15 juillet.

Covid-19 : la carotte et le bâton pour relancer la vaccination

Un « plafond de verre » de la vaccination a-t-il été atteint ? Ces dernières semaines, celle-ci a beaucoup ralenti dans la plupart des pays des Balkans. Comment motiver les réticents, alors que le variant Delta est en train de se propager ? Tour d’horizon.

Partout dans la région, les statistiques des contaminations semblent en effet repartir à la hausse, notamment en Serbie et en Croatie, où la côte dalmate a été déclassée de vert à orange par l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) [8]. Une mauvaise nouvelle qui pourrait achever de ruiner la saison touristique.

Les voix des Balkans en podcast : Svetlana Slapšak, conscience insoumise, de Belgrade à Ljubljana

Militante féministe et antinationaliste, Svetlana Slapšak a été chassée de Serbie par le régime de Slobodan Milošević en 1991. Elle a trouvé refuge dans la Slovénie tout juste indépendante. Trente ans plus tard, cette figure de la gauche antifasciste ferraille contre la dérive autoritaire du Premier ministre slovène Janez Janša. Grand entretien.

