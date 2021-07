Belgique: dix enfants de combattants jihadistes et six mères rapatriés de Syrie

Dans le camp Roj, au Kurdistan syrien, où sont rassemblées des familles de jihadistes. GIHAD DARWISH/AFP

Il s'agit de la plus importante opération de retour organisée par la Belgique depuis la chute de l'organisation État islamique en 2019 : dix enfants belges de combattants jihadistes et six mères ont été rapatriés du camp de Roj en Syrie. La Belgique compte avec la France parmi les pays européens ayant vu partir le plus grand nombre de combattants étrangers en Syrie. À partir de 2012, plus de 400 Belges sont partis combattre dans les rangs des organisations jihadistes.