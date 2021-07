Des migrants démunis passent de Biélorussie en Lituanie

Des migrants à un poste de contrôle lituanien, le 9 juillet 2021. REUTERS - JANIS LAIZANS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ces dernières semaines, de plus en plus de migrants en provenance d’Irak ou de pays africains sont arrivés en Lituanie en franchissant la frontière illégalement entre la Biélorussie et la Lituanie. Pour Vilnius, Alexandre Loukacheno se venge de l’engagement lituanien pour la démocratie en Biélorussie en ne contrôlant plus les frontières. Aujourd’hui, ils sont plus de 1700 réfugiés.