Inondations: dans la région de Venlo aux Pays-Bas, l’état de certaines digues inquiète

Selon les autorités, même si le niveau de la Meuse ne devrait plus augmenter de beaucoup, la crue pourrait bien durer au moins une journée et demie à Venlo.

Les Pays-Bas sont, eux aussi, touchés par les inondations. La crue de la Meuse fait craindre le pire aux autorités. Même si selon elles, l’eau a atteint son niveau maximum, elles sont très inquiètes quant à l’état de certaines digues. C’est le cas notamment dans la région de Venlo, à la frontière avec l’Allemagne, où vendredi environ 16 000 personnes ont été évacuées.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Venlo, Antoine Mouteau

Le suspense était à son comble samedi après-midi 17 juillet à Venlo. Selon les autorités, même si le niveau de la Meuse ne devrait plus augmenter de beaucoup, la crue pourrait bien durer au moins une journée et demie. Et c’est bien ça qui leur fait peur. Elles ne savent pas, disent-elles, si les digues le long de la Meuse tiendront aussi longtemps. D’autant plus qu’hier à Meerssen, une digue de canal a cédé. Et ce samedi, une digue de secours à Roermond s’est rompue, elle aussi.

À Venlo, de nombreux véhicules de pompiers sont mobilisés le long de la Meuse. Des murs en métal ont été installés pour faire barrage. Et un hôpital, évacué la veille, est entouré de sacs de sable. Malgré la gravité de la situation, des centaines de personnes sont venues assister au spectacle impressionnant du fleuve débordant et recouvrant, de plusieurs mètres, pistes cyclables et terrasses de café. Au grand agacement des autorités qui leur demandent d’éviter la zone.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne