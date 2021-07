Inondations en Allemagne: les politiques sur le front du climat et des prochaines élections

Inondations en Allemagne: scènes de dévastation à Bad Neuenahr, en Rhénanie-Palatinat, le 16 juillet 2021. REUTERS - WOLFGANG RATTAY

Texte par : RFI Suivre 5 mn

En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, les averses doivent cesser ce week-end mais l'eau est bien là, partout fleuves et rivières ont débordé et tout emporté sur leur passage. Maisons, voitures... des vies aussi et le bilan s'alourdit alors plus de 150 morts au total dont 133 en Allemagne. Dans l'ouest du pays, dévasté, l'émotion est grande au sein de la population allemande... mais aussi parmi les responsables politiques d'autant que 2021 est une année électorale.