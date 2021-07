Covid-19: en Grèce, des restrictions imposées sur l'île touristique de Mykonos dans les Cyclades

En Grèce, au cœur de la saison touristique, le nombre croissant de cas de Covid détectés quotidiennement à Mykonos – ils ont plus que triplé en une semaine – a poussé les autorités à prendre de nouvelles mesures contraignantes sur cette île de l’archipel des Cyclades, parmi les plus prisées des visiteurs étrangers. En parallèle, d’autres îles très touristiques du pays sont elles aussi touchées par une augmentation du nombre de cas détectés.

avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Un couvre-feu à 1h du matin et plus de musique. Depuis ce week-end, les cafés, bars et restaurants de l’île très touristique de Mykonos sont priés de couper le son pendant qu’ils servent leurs clients. Une mesure pour l’instant imposée pour seulement dix jours mais qui pourra être prolongée si le nombre de cas de Covid-19 détectés sur l’île ne baisse pas de manière significative.

En parallèle, sur cette même île de Mykonos, les organisateurs de soirées accueillant plus de vingt personnes se voient menacés d’amende oscillant entre 50 et 200.000 euros.

Un coup dur pour le secteur touristique de l’île à la réputation festive, qui accueille en temps normal plus d’un million de visiteurs chaque été, en particulier une clientèle huppée. Le maire de Mykonos a ainsi évoqué une mesure « punitive » pour son île, alors qu’en parallèle, les annulations de locations se multiplient.

Ces nouvelles restrictions à Mykonos interviennent alors que les autorités grecques ont relevé cette semaine le niveau de risque sur plusieurs îles touristiques, passées de jaune à orange, sur la carte officielle nationale. C’est le cas notamment des îles de Santorin, Paros et Ios ainsi que, en Crète, des régions d’Héraklion et de Réthymnon.

